شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.208 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 2162 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13190 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4260 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2958 نقطة.