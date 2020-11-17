شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-11-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 17-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.48 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

انخفض الدولار وصعد اليورو والجنيه الإسترليني وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد بيانات قوية من آسيا وآمال بالتوصل إلى لقاح ناجع للوقاية من كوفيد-19.

ورغم المخاوف من تجدد الإصابات العالمية بالفيروس، ظل المستثمرون متفائلين بلقاح سينقذ الاقتصاد العالمي، مما ساهم في صعود أسواق الأسهم في أنحاء العالم وتعافي العملات عالية المخاطر.

وتشجع المستثمرون على المخاطرة في ضوء دلائل على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يحرزان تقدما في المفاوضات الخاصة باتفاق تجاره بعد انسحاب لندن من الاتحاد.





وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.45 جنيه للشراء .

18.57 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.48 جنيه للشراء .

18.63 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.45 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.42 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.46 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.48 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.43 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.