شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية تُغرم الباحة للاستثمار 20 ألف ريال لمخالفتها قواعد الطرح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة الباحة للاستثمار والتنمية.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الغرامة تم فرضها لمخالفة الباحة الفقرة (أ) من المادة 61 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.

وكانت الباحة قد أفصحت عن معلومة غير صحيحة، في إعلانها المنشور بتاريخ 25 أغسطس الماضي، بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث ذكرت في إفصاحها أن إجمالي حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية للفترة المماثلة من العام السابق هو مبلغ 136.292 مليون ريال حيث تعادل نسبة التغير (0.425%).

وفي 27 أغسطس الماضي، نشرت الباحة إعلاناً تصحيحياً أوضحت فيه أن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة المماثلة من العام السابق هو مبلغ 141.022 مليون ريال حيث تعادل نسبة التغير (-2.94%).

وتجدر الإشارة إلى أن الباحة حققت صافي أرباح بلغ 177.8 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 211.7 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 8% بسبب تخفيض الإيجارات لبعض المستأجرين نتيجة جائحة كورونا وارتفاع مصروف الزكاة وذلك على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6 % خلال الربع الحالي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 210.6 ألف ريال في الفترة المقابلة من 2019.