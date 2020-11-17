شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لصناعات كهربائية تُوقع اتفاقية مع "شنايدر الكتريك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع شركة "وسكوسا" وهي إحدى شركاتها التابعة اتفاقية دعم فني مع شركة شنايدر الكتريك.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الاتفاقية تم توقيعها لتقديم الدعم الفني لتصنيع منتجات لوحات مفاتيح الجهد المنخفض في مصانع الشركة، علماً بأن مدة الاتفاقية 5 سنوات.

وأشار البيان، إلى أن الغرض من الاتفاقية هو تقديم الدعم الفني لتصنيع منتجات لوحات مفاتيح الجهد المنخفض (Low Voltage Switchgear).

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من خطة الشركة الرامية للدخول في اتفاقيات وشراكات مع شركات عالمية لتنويع ودعم منتجاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وسكوسا وشركة المحولات السعودية- التابعتين لصناعات كهربائية- كانتا قد وقعتا، الأحد الماضي، اتفاقيات توريد اختيارية، ملزمه فقط لشركة الصناعات الكهربائية، مع الشركة السعودية للكهرباء لتوريد معدات كهربائية.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقية خلال عام 2022.

والجديد بالذكر بأن شركة شنايدر الكتريك تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الكهرباء والطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.5 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.