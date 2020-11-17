شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة أوبك+ السرية تتوقع طلبا أضعف على النفط 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز أن منظمة أوبك وحلفاءها يتوقعون انخفاض مخزونات النفط أكثر في 2021 إذا مدد المنتجون تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر أو ما يزيد عن ذلك مما يدعم الدعوة لسياسة أكثر تشددا تجاه إنتاج الخام العام المقبل.

ومن المقرر في الوقت الحالي أن ترفع مجموعة أوبك بلس إنتاجها بواقع مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني، أي حوالي 2% من الاستهلاك العالمي، في إطار اتفاق سابق على تخفيف مطرد لتخفيضات الإمدادات القياسية المطبقة هذا العام.

لكن ضعف الطلب يحفز أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين، على دراسة تأجيل الزيادة.

وذكر تقرير للجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك بلس أن تعافي الطلب على النفط العالمي في العام المقبل سيكون أقل من المتوقع من قبل في ظل استمرار الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأضاف «بالنسبة لعام 2021، يُتوقع نمو الطلب 6.2 مليون برميل يوميا، على أساس سنوي، مما يمثل تعديلا نزوليا قدره 0.3 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي».

ومستوى مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لمتوسطها في خمسة أعوام مؤشر مهم لأوبك بلس. وزادت المخزونات في 2020 في ظل انهيار الطلب بفعل الجائحة.

ووفقا لأحد التصورين الواردين في التقرير، ستتراجع مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 73 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات في عام 2021 في حالة تمديد التخفيضات إلى مارس /آذار 2021. وبحسب التصور الثاني، فإن المخزونات ستنخفض لتبلغ 21 مليون برميل فقط فوق متوسط خمس سنوات في العام المقبل في حالة تمديد اتفاق التخفيض إلى يونيو حزيران.

وعقدت اللجنة اجتماعا افتراضيا الاثنين قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الثلاثاء.

وقالت مصادر في أوبك بلس الاثنين إن خيارا يلقى تأييدا بين الدول الاعضاء في المجموعة لإبقاء التخفيضات القائمة بواقع 7.7 مليون برميل يوميا لمدة بين ثلاثة وستة أشهر، بدلا من تقليص التخفيضات إلى 5.7 مليون برميل يوميا في يناير /كانون الثاني.

وأفادت أحدث معلومات منشورة لأوبك أن مخزونات النفط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في سبتمبر/ أيلول 2020 لكنها لا تزال عند 212 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات.

وطرح تقرير اللجنة الفنية تصورا ثالثا يفترض طلبا أضعف على النفط، وفي هذا السياق تزيد مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسجل 470 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات بنهاية 2021. ووصفت اللجنة هذا بأنه تصور بديل.

ووفقا للتصور الأساسي في التقرير، ستنخفض مخزونات المنظمة وتظل عند 125 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات في نهاية 2021 وهو لا يزال انخفاضا كبيرا مقارنة بمستويات سبتمبر /أيلول.

وذكر التقرير أن اللجنة الفنية درست تصورين بشأن تمديد التخفيضات الراهنة لثلاثة وستة أشهر.

وتعقد أوبك بلس اجتماعا بكامل هيئتها يومي 30 نوفمبر /تشرين الثاني وأول /ديسمبر كانون الأول لتحديد سياسة الإنتاج لعام 2021.

(رويترز)