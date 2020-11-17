شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات السعودي يخفض انكشافه على أسهم أمريكية 3 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر إشعار تنظيمي أن صندوق الثروة السيادي السعودي قلص انكشافه على الأسهم في أمريكا الشمالية بواقع ثلاثة مليارات دولار في الربع الثالث، وتخلص من بعض حيازاته في صناديق المؤشرات والأسهم، ومن بينها بركشاير هاثاواي.

واظهر إشعار في ساعة متأخرة من مساء الاثنين أن صندوق الاستثمارات العامة كان يحوز ما قيمته 7.05 مليار دولار من الأسهم الأمريكية حتى 30 سبتمبر /أيلول، مقارنة مع حوالي 10.12 مليار في الربع الثاني.

وخفض الصندوق حيازته في صناديق المؤشرات إلى 1.96 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من حوالي 4.7 مليار في الربع الثاني.

وفي الشهور الأخيرة، اشترى الصندوق حصص أقلية في شركات في أنحاء العالم، مستغلاً الضعف في السوق بسبب جائحة «كوفيد-19».

وفي الربع الماضي، حوّل الصندوق جزءاً من هذه الاستثمارات لصناديق المؤشرات في قطاعات العقارات والمواد والمرافق. وفي الربع الثالث امتلك حيازات في قطاع المرافق فحسب.

وأظهر أحدث إشعار أن الصندوق باع بعض الأسهم، من بينها بركشاير هاثاواي للتأمين، وكنديان ناتشورال ريسورسيز، وسيسكو سيستمز في الربع الثالث، واشترى 13 مليون سهم في نوفاجولد ريسورسيز.

ويدير الصندوق أموالاً تُقدر عند 360 مليار دولار، ويتبنى استراتيجية ثنائية المحور تقوم على تكوين محفظة دولية للاستثمار والاستثمار محلياً في مشروعات تسهم في تقليص اعتماد المملكة على النفط.

وفي الشهور الماضية، ضخ الصندوق أموالاً في وحدتين تابعتين لريلاينس إندستدريز الهندية؛ إذ اشترى حصة في ريلاينس ريتيل فنتشرز بمبلغ 1.3 مليار دولار، واستحوذ على حصة بنحو 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمس، وحدة الخدمات الرقمية لتابعة لريلاينس.

وفي الداخل، يدعم صندوق الاستثمارات العامة مشروعات كبيرة، مثل منطقة نيوم الاقتصادية، ومدينة ترفيهية في القدية. (رويترز)