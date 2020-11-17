شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وأمريكا توقعان اتفاقاً للطيران في مرحلة ما بعد «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقاً في مجال الطيران لضمان استمرار الرحلات بين البلدين في العام المقبل، ليحل محل اتفاق سابق شمل بريطانيا حين كانت ضمن الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة النقل البريطانية، الثلاثاء، إن اتفاق الخدمات الجوية الجديد يأتي قبل انقضاء الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الجاري حين تنتهي عضويتها غير الرسمية في التكتل.

وقال بيان الوزارة «سيحل الترتيب محل اتفاق الاتحاد الأوروبي الحالي من أجل استمرار الرحلات».

وتنتهي المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، وستحتاج المملكة المتحدة وأوروبا إلى اتفاق تجاري لتنظيم العلاقات بينهما، وكذلك تحتاج بريطانيا لعقد اتفاقات ثنائية مع دول العالم.

والتقى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، ونظيره البريطاني ديفيد فروست، مرة جديدة في بروكسل على أمل التوصل إلى اتفاق بعد ثمانية أشهر من المحادثات غير المثمرة.

ومع انتهاء الموعد النهائي في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، هناك حاجة إلى اتفاق لإتاحة الوقت للتدقيق القانوني والترجمة، ثم إن يصادق عليه البرلمان الأوروبي الذي من المقرر أن يكون الاجتماع الأخير له هذا العام في 16 ديسمبر/ كانون الأول.(رويترز)

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا وأمريكا توقعان اتفاقاً للطيران في مرحلة ما بعد «بريكست» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.