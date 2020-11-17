شكرا لقرائتكم خبر عن قروض البنوك الإيطالية للأسر والشركات ترتفع 4.7% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال اتحاد المصارف الإيطالية في تقريره الشهري إن إقراض البنوك المحلية للأسر والشركات ارتفع 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول بعد زيادة 4.5 بالمئة في الشهر السابق.

وتراجع متوسط سعر الفائدة على قروض البنوك الإيطالية للأسر والشركات بشكل طفيف إلى 2.28 بالمئة في أكتوبر /تشرين الأول، وهو مستو قياسي منخفض جديد، من 2.29 بالمئة في سبتمبر/ أيلول في حين ارتفع متوسط تكلفة القروض المصرفية الجديدة للشركات إلى 1.39 بالمئة من 1.31 بالمئة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية الاثنين إن البلاد سجلت 27354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نزولا من 33979 حالة في اليوم السابق وهو ما يعكس النقص المعتاد في عدد المسحات التي تجرى أيام الأحد. وقالت الوزارة إن 504 مرضى توفوا بكوفيد-19 نزولا من 546 في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إن 152663 مسحة أجريت الأحد في مقابل 195275 مسحة أجريت في اليوم السابق.

وكانت إيطاليا أول دولة غربية يصيبها الفيروس وتوفي فيها 45733 مريضا بكوفيد-19 منذ ظهور الفيروس في البلاد في فبراير/ شباط وذلك في أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا كما سجلت إيطاليا مليونا و206 آلاف حالة إصابة.

وظلت منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا التي تضم ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا الأكثر تضررا في البلاد الاثنين وسجلت 4128 إصابة جديدة وهو ما يمثل نزولا حادا من 8060 حالة إصابة الأحد. (رويترز)