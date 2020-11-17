شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة» توضح مسألة الدعوى بخصوص مطالبة مالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» بأنه وصلها أخبار مضللة حول دعوى مرفوعة ضدها من قبل «بنك رصد للاستثمار»، وذلك بخصوص مطالبات مالية.

وأشارت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، إلى أن ادعاء «بنك رصد للاستثمار»، لا يعدو سوى أن يكون مراوغة فاشلة، مشددة على عدم وجود أي ديون لأي بنك محلي أو أجنبي.

وأكدت «سلامة» أن الادعاء المذكور ليس له أي تأثير في بياناتها المالية، مؤكدة قيامها بكافة التفاصيل الخاصة بالادعاء إلى المدققين الخارجيين مع كتاب صادر من محاميها يبين موقفها والإجراءات التي تم اتخاذها للرد على ادعاءات الخصم.

وقالت الشركة إن البنك المذكور يرأس مجلس إدارته «صالح الملائكة» نائب مجلس إدارتها السابق والذي تم عزله وعدم إبراء ذمته من قبل جمعيتها العمومية المنعقد بتاريخ 25 إبريل 2019.