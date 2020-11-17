- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية يتجاوز التوقعات فى أكتوبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر تشرين الأول /أكتوبر مرتفعة بمقدار 0.3% ،أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 0.5% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 1.6% المعدلة من ارتفاع بمقدار 1.9%.
كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 0.2% ، أقل من التوقعات ارتفاع بمقدار 0.6% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 1.2% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 1.5% ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية يتجاوز التوقعات فى أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.