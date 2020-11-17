شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية يتجاوز التوقعات فى أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر تشرين الأول /أكتوبر مرتفعة بمقدار 0.3% ،أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 0.5% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 1.6% المعدلة من ارتفاع بمقدار 1.9%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 0.2% ، أقل من التوقعات ارتفاع بمقدار 0.6% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 1.2% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 1.5% ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم