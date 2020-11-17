شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل النتائج المبهرة للقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ، مع انحسار الشكوك حول انتخابات الرئاسة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة الشهرية ، وعن الإنتاج الصناعي خلال تشرين الأول/أكتوبر.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 92.29 نقطة الأدنى منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.49 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.60 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، عقب النجاح الكبير للقاح شركة "موديرنا" الأمريكية المضاد لفيروس كورونا.

تتراجع مستويات طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، مع تسارع الإقبال على شراء الأصول ذات المخاطر العالية ، وذلك بفضل النتائج المبهرة للقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ، مع انحسار الشكوك حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية بالأمس فى بيان صحفي ، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة تتجاوز 94.5% خلال التجارب الأولية من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.

وخلال أسبوع أصبحت موديرنا ثاني شركة أدوية عملاقة فى الولايات المتحدة تقدم نتائج مبهرة عن تجارب لقاح كوفيد-19 ،والتي تعتبر أحد الوسائل الضرورية للقضاء على هذا الوباء.

كانت شركة "فايرز" الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي بالتعاون مع شركة "بيونتيك " الألمانية للتكنولوجيا الحيوية إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

وقال صندوق الثروة السيادي فى روسيا الأسبوع الماضي أيضا إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 92% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا لنتائج التجارب المؤقتة الأخيرة.

تراجعت حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، خاصة بعد حصول جو بايدن على مزيد من الأصوات فى الولايات التي لم تحسم حتى الآن ، خاصة فى ولاية جورجيا ،وتحول تركيز المستثمرين حاليا إلى تشكيل حكومة جو بايدن، التي من المتوقع أن تتخذ إجراءات مالية واسعة لدعم الاقتصاد الأمريكي لتخطي الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.

أقر الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" يوم الأحد بإيجاز بخسارته الانتخابات فى تغريدة صباحية على تويتر ، لكنه تراجع بعد ذلك قائلا إنه لا يعترف بأي شيء ،وتعهد بمواصلة المعركة القضائية حول الانتخابات ،ويقول الخبراء المختصين بهذا المجال إنه من غير المرجح أن تنجح تلك المعركة.

ومن جهته ، يركز الرئيس المنتخب "جو بايدن " على تشكيل حكومته الجديدة ، وعلى كيفية معالجة جائحة فيروس كورونا ،وعقد العديد من الاجتماعات مع شركات الأدوية التي تطور اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من الفيروس التاجي.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ،عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، وعن الإنتاج الصناعي خلال تشرين الأول/أكتوبر ،والذي يمثل نحو 25% من قوة الاقتصاد الأمريكي ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدي تعاف أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا خلال الربع الرابع من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% خلال تشرين الأول/أكتوبر من ارتفاع بنسبة 1.9% فى أيلول/سبتمبر ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.6% من ارتفاع بنسبة 1.5% فى الشهر السابق.

ويصدر بحلول الساعة 14:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 1.1% خلال تشرين الأول/أكتوبر من انكماش بمعدل 0.6% فى أيلول/سبتمبر ،و مؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 72.3% من 71.5% بالقراءة السابقة.