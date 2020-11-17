أمازون يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 17-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.07% بما يعادل 2.25 نقطة ليستقر على سعر 3,131.06 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 3,170.17، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2,887.75. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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