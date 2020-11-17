فايزر يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 17-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.34% بما يعادل -1.29 نقطة ليستقر على سعر 37.33 دولار، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، ليستند بدوره إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه صاعد على المدى المتوسط.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 36.65، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 39.14.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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