شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يستعد يخترق مقاومة محورية – تحليل – 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مستوى المقاومة المحوري 146.62 والإغلاق أعلاه، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.90% بما يعادل 2.76 نقطة ليستقر على سعر 147.84 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة 146.62، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 155.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد