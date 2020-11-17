شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يحلق عالياً – تحليل – 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كومكاست (COMCAST CORP) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.10% بما يعادل 0.54 نقطة ليستقر على سعر 49.54 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن ما كبح من مكاسب السهم وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 47.44، ليستهدف مستوى المقاومة 51.47.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد