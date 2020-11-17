شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يعزز من مكاسبه – تحليل – 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سيسكو (CISCO) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 2.75% بما يعادل 1.14 نقطة ليستقر على سعر 42.54 دولار، وذلك في ظل تأثره بخروجه من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 40.65، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 43.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد