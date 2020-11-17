شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار ومخاوف الفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثانٍ محتمل لكوفيد-19 ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1886.17 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1884.50 دولار.

وقال هان تان المحلل لدى إف.إكس.تي.إم «التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 يثبط الطلب على المعدن النفيس».

وأضاف تان أن جدول أعمال يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يتمخض عن تحفيز مالي أكبر وبالتالي يدعم الذهب، في حين أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بفضل اللقاح ربما ينشط الدولار مجدداً ويدفع الذهب إلى مستويات أقل من 1850 دولاراً.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.1%.

وانخفض الذهب 1.3%، أمس الاثنين، بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من كوفيد-19 بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية، لتصبح ثاني شركة أدوية أمريكية بعد فايزر تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 24.58 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4% إلى 921.49 دولار، بينما نزل البلاديوم 1.1% إلى 2308.11 دولار.(رويترز)

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار ومخاوف الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.