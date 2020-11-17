شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تفقد 24% من قيمتها منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الليرة التركية بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء مقابل الدولار، بعد أن ارتفعت بما يصل إلى 12 بالمئة الأسبوع الماضي.

واستقرت الليرة عند 7.80، بعد أن لامست 7.7110 عند إغلاق أمس الاثنين. وهوت الليرة نحو 24% في العام الجاري متضررة من مخاوف حيال نفاد الاحتياطيات الأجنبية وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف.

وأوقد شرارة الارتفاع في الأسبوع الماضي رحيل محافظ البنك المركزي ووزير المالية عن منصبيهما. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي بقوة سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% في الأسبوع الحالي بحسب استطلاع أجرته (رويترز).(رويترز)

كانت هذه تفاصيل خبر الليرة التركية تفقد 24% من قيمتها منذ بداية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.