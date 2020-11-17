شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية هادئة في محاولة للتوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7413، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7210 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7270 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد