شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً أولياً لدعم القناة الصاعدة لكنه يتداول بإيجابية ويحاول الارتقاء فوق هذا الدعم من جديد، مما يجعلنا نحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف مستويات 45.25 ثم 46.50 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يشترط الثبات فوق مستوى 43.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد