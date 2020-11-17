شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر النفط ضغط سلبي مؤقت ليقترب من حاجز 41.00 وارتد صعوداً ليحاول العودة إلى القناة الصاعدة من جديد، وطالما أن السعر فوق 40.05، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 43.75 وتمتد إلى 44.80 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد