شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً للدعم المحوري 24.45 وارتد صعوداً من هناك، مما يبقي على توقعاتنا الإيجابية قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، معتمدين على الثبات فوق الدعم المذكور، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 26.00 ثم 26.88 بعد تجاوز المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.20 والمقاومة 26.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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