شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من التذبذب الجانبي حول 1890.00، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأن الأهداف المنتظرة تبدأ باختراق 1901.80 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1934.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1875.00 والمقاومة 1920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد