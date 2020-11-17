شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح، مستقراً فوق الدعم المحوري 1.3175، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.3300 ثم 1.3482، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 1.3175.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3140 والمقاومة 1.3330

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد