شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليقترب من حاجز 1.1900، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مناطق 1.2011 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 1.1820.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد