شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلي عن ذروة 9 أشهر بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، يأتي هذا بفعل نشاط ملحوظ لعمليات البيع لجني الأرباح.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.2% ، وسجل مستوي 391.57 نقطة الأعلى منذ 27 شباط/فبراير الماضي.

تحققت تلك المكاسب القوية يوم الاثنين بعدما قالت شركة موديرنا الأمريكية إن بيانات التجارب الأولية من المرحلة الثالثة أظهرت أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها فعال بنسبة تزيد عن 94.5%.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء متخليا عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.8% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد موجة من المكاسب القوية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل النتائج المبهرة للقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 قرابة 0.4% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.5% ، و فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 مقدار 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.