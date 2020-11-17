شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن ذروة أسبوع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويظل التراجع محدودا فى ظل هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.25% إلى 1,884.23$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,888.76$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,892.48$.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الاثنين دون أي تغيير يذكر ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,899.05$ للأونصة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع أسعار الذهب حاليا ، بفعل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، مع توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.37 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، وهو ما يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

هذا الهبوط يأتي بسبب إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،فى ظل المعنويات المرتفعة التي تسيطر على معظم أسواق المال ، مع تزايد آمال انتقال سلس للسلطة فى الولايات المتحدة ، والنتائج المبهرة للقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كوفيد-19.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,234.32 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 24 تموز/يوليو الماضي.