بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 24.7 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر24 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5468 نقطة بنسبة صعود بلغت 45ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 16ر174 مليون سهم تمت عبر 9880 صفقة نقدية بقيمة 48 مليون دينار كويتي (نحو 168 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 83ر4321 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 04ر87 مليون سهم تمت عبر 2977 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 مليون دينار (نحو 9ر25 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر34 نقطة ليبلغ مستوى 40ر6047 نقطة بنسبة صعود بلغت 57ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 12ر87 مليون سهم تمت عبر 6903 صفقات بقيمة 5ر40 مليون دينار (نحو 7ر147 مليون دولار).

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى 65ر4422 نقطة بنسبة صعود بلغت 50 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر72 مليون سهم تمت عبر 2171 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 22 مليون دولار).

وكانت شركات (الراي) و(المال) و(وربة ت) و(لوجستيك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (المدينة) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(التجارية) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (ياكو) و(مشاعر) و(الأنظمة) و(كفيك) الأكثر انخفاضا.