شكرا لقرائتكم خبر عن «ديدي» الصينية تواصل خدماتها بسيارات BYD الكهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستبدأ شركة «ديدي» الصينية في طرح سيارتها الكهربائية الجديدة، والتي تم تطويرها مع شركة «بي واي دي» BYD، لسائقيها في الأشهر المقبلة.

ووفقاً لإعلان «ديدي»، فإن الطراز «دي1» من صنع BYD، وهو النموذج الأول الذي تم تصميمه مع وضع خدمة النقل في الاعتبار، سيتم تسليمه إلى شركاء التأجير للشركات الناشئة في العديد من المدن الصينية.

وبحسب بلومبيرج، يأتي هذا الإعلان بهدف خفض التكاليف في جميع أنحاء أكبر شركات تقديم خدمات التوصيل في العالم.

تتميز السيارة بأبواب منزلقة كهربائية ونظام مساعدة السائق. وتأمل الشركة الصينية أن تقدم السيارة الكهربائية خياراً أكثر كفاءة من السيارات التقليدية التي تستهلك الكثير من الوقود.

تقدر قيمة الشركة الصينية بـ 62 مليار دولار وفقاً لـ «سي بي إنسايتس»، ولا تزال تتعافى من الحملة التنظيمية لعام 2018 على خدمة تجميع السيارات، وتفشي فيروس كورونا الذي قلص معظم وسائل النقل.

وقالت الشركة في وقت سابق إن عدد المستخدمين النشطين شهرياً عبر منصاتها في الصين تجاوز 400 مليون مستخدم. وهي تراهن على القيادة الذاتية على المدى الطويل، وهي وحدة منفردة حققت 500 مليون دولار من التمويل من صندوق فيجين التابع لمجموعة سوفت بنك.