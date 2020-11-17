شكرا لقرائتكم خبر عن «كريتيو»: نمو متوقع لمبيعات التجزئة في الإمارات خلال الجمعة البيضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توقعت دراسة مسحية صادرة عن شركة «كريتيو» أن تصل حركة مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الذروة مرة أخرى خلال يوم الجمعة البيضاء في 27 نوفمبر من هذا العام؛ لافتةً إلى أن الجمعة البيضاء 2019 شهدت زيادة في معدل المبيعات بنسبة 336٪ في المتوسط ​​وزيادة بنسبة 170٪ في معدل زيارة المستخدمين للمتاجر الإلكترونية. هذا ومن المتوقع حدوث اتجاهات مماثلة هذا العام، حيث يكون أداء التجارة الإلكترونية أقوى مع انتقال المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19.

في هذا الصدد، كشفت دراسة مسحية حديثة صادرة عن شركة كريتيو شملت 800 مستهلك في دولة الإمارات عن أن أربعة من أصل كل 10 متسوقين يخططون إلى شراء المزيد من المنتجات عبر الإنترنت هذا العام، بما في ذلك الألعاب وأدوات وملحقات الألعاب والسلع الثقافية ومنتجات التجميل. ويخطط ثلاثة من أصل كل 10 متسوقين في الدولة إلى شراء المزيد من العلامات التجارية الفاخرة والسلع المنزلية والبقالة والملابس والملحقات والمنتجات المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية عبر الإنترنت. جدير بالذكر أن شهر سبتمبر 2020 شهد زيادة في المبيعات عبر الإنترنت بنسبة تزيد على 42٪ على أساس سنوي.

وقال أليستير بيرتون، المدير الإقليمي لدى كريتيو في الشرق الأوسط وإفريقيا: «إن الأحداث والتغيرات غبر المسبوقة في العام 2020 جعلت عاماً استثنائياً للتجارة الإلكترونية؛ إذ يُظهر بحثنا أن المستهلكين هذا العام سوف يسرعون إلى تبادل الصفقات والعروض المميزة والاستثنائية للحصول على خصومات عبر الإنترنت التي تبدأ في وقت مبكر وتمتد لفترة زمنية أطول. يجب على بائعي التجزئة الذين يرغبون في زيادة مكاسبهم إلى أقصى حد خلال يوم الجمعة البيضاء توفير تجارب سلسلة للعملاء بدءاً من مواقع الويب والتطبيقات سهلة الاستخدام، وصولاً إلى التوصيل المجاني وإرجاع المنتج بدون أي تعقيدات.

ووفقاً للتقرير، أكد أكثر من ثلث (37٪) المتسوقين في دولة الإمارات أنهم يشعرون براحة أكبر في التسوق في المتجر الآن عما كانوا يفعلون قبل بضعة أشهر، حيث قال 65٪ منهم إنهم يشعرون براحة أكبر عند التسوق عبر الإنترنت هذا العام من المتجر. وبينما يحرص المستهلكون في الدولة على التسوق عبر الإنترنت في معظم فئات المنتجات خلال الأشهر القليلة المقبلة، سوف تكون عمليات الشراء غير المتصلة بالإنترنت في المقام الأول من البقالة والسلع المنزلية والعلامات التجارية الفاخرة