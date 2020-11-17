شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل النتائج الممتازة للقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل انطلاق الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس فى وقت لاحق اليوم.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 0.7% إلى مستوي 41.68$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.41$، وسجل أدنى مستوي عند 41.14$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 0.6% إلى مستوي 44.24$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.96$ ، وسجل أدنى مستوي عند 43.66$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.3% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.0% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، استنادا على آمال تحسن الطلب على النفط فى أسيا ، بالإضافة إلى توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية بالأمس فى بيان صحفي ، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة تتجاوز 94.5% خلال التجارب الأولية من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.

وخلال أسبوع أصبحت موديرنا ثاني شركة أدوية عملاقة فى الولايات المتحدة تقدم نتائج مبهرة عن تجارب لقاح كوفيد-19 ،والتي تعتبر أحد الوسائل الضرورية للقضاء على هذا الوباء.

كانت شركة "فايرز" الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي بالتعاون مع شركة "بيونتيك " الألمانية للتكنولوجيا الحيوية إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

وقال صندوق الثروة السيادي فى روسيا الأسبوع الماضي أيضا إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 92% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا لنتائج التجارب المؤقتة الأخيرة.

من ناحية أخرى ،تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" يوم الثلاثاء ، لمناقشة التطورات الجديدة بالسوق ، والهدف الأساسي مراجعة مدى امتثال الأعضاء بتنفيذ حصص التخفيضات.

وقالت مصادر مطلعة لوكالات الأنباء أن نسبة امتثال التحالف لاتفاق خفض المعروض العالمي بلغت 101% فى تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت وكالة "رويترز" يوم الاثنين إن اللجنة تميل نحو تأجيل زيادة الإنتاج المقررة فى كانون الثاني/يناير القادم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لدعم الأسعار بعد تزايد إصابات فيروس كورونا لمستويات قياسية جديدة فى أوروبا والولايات المتحدة.

وينفذ التحالف حاليا المرحلة الثانية من اتفاق خفض المعروض، والتي تتضمن كبح إنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول/ديسمبر القادم، على أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.

ومن المقرر أن يعقد التحالف العالمي اجتماعا رسميا على مستوي جميع الوزراء فى 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري و الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.