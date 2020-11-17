شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبلغ ذروة أسبوع بفضل النتائج المبهرة للقاحات المضادة لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل النتائج المبهرة للقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1872$ الأعلى منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1847 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1842$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، فى ظل انحسار الشكوك حول نتائج الانتخابات الأمريكية ،وبعد إعلان شركة موديرنا نجاح لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.42 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بفعل ضعف الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، وتسارع الإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل توالي النتائج المبهرة عن اللقاحات المرشحة بقوة لحماية الناس من فيروس كوفيد-19.

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية بالأمس فى بيان صحفي ، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة تتجاوز 94.5% خلال التجارب الأولية من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.

وخلال أسبوع أصبحت موديرنا ثاني شركة أدوية عملاقة فى الولايات المتحدة تقدم نتائج مبهرة عن تجارب لقاح كوفيد-19 ،والتي تعتبر أحد الوسائل الضرورية للقضاء على هذا الوباء.

كانت شركة "فايرز" الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

وقال صندوق الثروة السيادي فى روسيا الأسبوع الماضي أيضا إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 92% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا لنتائج التجارب المؤقتة الأخيرة.