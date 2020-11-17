شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بجذب مليون سائح من إسرائيل إلى الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

توقعت وكالة سبيرت الإسرائيلية، المتخصصة في سياحة الحوافز، انضمام إسرائيل إلى قائمة أكبر 5 أسواق مصدرة للسياحة إلى دولة الإمارات، بعد انقضاء جائحة كوفيد-19، واستقبال الإمارات نحو مليون زائر إسرائيلي سنوياً عقب تلاشي تأثيرات الجائحة السلبية على قطاع السياحة والسفر إقليمياً وعالمياً.

وقالت تالي ياتيف، الرئيس التنفيذي لوكالة سبيرت خلال مؤتمر صحفي أمس في دبي للإعلان عن تعاونها مع شركة «أوميجا» لإدارة الوجهات، توجد مؤشرات قوية على الطلب للسفر إلى دولة الإمارات، حيث تلقت الوكالة أكثر من 600 استفسار يومياً من عملاءها عن رحلات سياحية إلى دبي.

وأضافت ياتيف، أن الطلب القوي على زيارة الإمارات دفعها لتنظيم أول أفواج سياحية مدفوعة إلى دبي في أعقاب توقيع اتفاقية السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل من خلال 3 رحلات تشارتر حتى الآن بمجموع 200 سائح بالإضافة إلى تنظيم رحلات رجال أعمال على طائرات خاصة بواقع رحلتين أسبوعياً.

وأشارت ياتيف إلى أن الشركة تعمل على تنظيم رحلات أخرى باستخدام طائرات اكبر حجماً بداية من الأسبوع المقبل في رحلة تقل 180 سائحاً، وأن الشركة تخطط لتنظيم 3 رحلات أخرى خلال الشهر المقبل.

وتوقعت ياتيف أن تتصدر دولة الإمارات وخاصة العاصمة أبوظبي ودبي أكثر الوجهات المفضلة للسائح الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، وان يصل بمعدل زيارة بين 3 إلى 4 مرات سنويا، لما تتمتع به دبي ودولة الإمارات من منتجات سياحية متنوعة تبلى متطلبات السائح الإسرائيلي بمختلف شرائحه، من شواطئ ومراكز تسوق وترفيه وجولات سياحية صحراوية ومناطق جذب متنوعة، فضلاً عن أهميتها في مجال سياحة الحوافز والمؤتمرات كما يسهم قرب المسافة التي لا تستغرق سوى 3 ساعات طيران في زيادة معدلات الزيارة.

من جانبه قال أسامة بشرى، الرئيس التنفيذي لشركة أوميجاً لإدارة الوجهات السياحية، قامت شركة سبيرت بالتعاون مع أوميجا للوجهات باتخاذ خطوات عملية لتنظيم أول رحلات سياحية مبرمجة باستخدام طائرات تشارتر وطائرات رجال الأعمال، لتلبية الطلب القوي أنه في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات السياحية الإسرائيلية إلى تنظيم رحلات إلى دبي ودولة الإمارات مع البدء في تسيير رحلات طيران منتظمة في المستقبل القريب.

وأوضح بشرى أنه مع قيام الناقلات بتسيير رحلات ركاب مباشرة بين الإمارات وإسرائيل فيتوقع أن تشهد الحركة السياحة انتعاشاً كبيراً، وأن تكون الإمارات والوجهة الأكثر شعبية في السوق الإسرائيلي، بفضل التنوع في المنتج السياحي الإماراتي الذي يلبى متطلبات كافة الشرائح.

وأكد قال بشرى أن سياحة الأعمال ستشهد ازدهارا كبيرا بين البلدين متوقعاً أن يصل عدد سياح المؤتمرات عبر الشركة إلى نحو 150 ألف سائح سنوياً، وأن يصل عدد السياح الإسرائيليين إلى الإمارات إلى نحو مليون سائح سنوياً.