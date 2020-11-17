شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك»: بيع 60% من برج ناين إلمز في لندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «داماك العقارية» أن الأعمال الإنشائية في برج «داماك تاور ناين إلمز» الواقع بمنطقة «ناين إلمز» في حي فوكسهول بالعاصمة البريطانية لندن، تتم وفقاً للمخطط الزمني المستهدف للتنفيذ، حيث تم بيع أكثر من 60% من برجها المكون من 50 طابقاً.

ويجري إنجاز المشروع الأول لداماك في المملكة المتحدة في ظل إجراءات وتدابير وقائية صارمة وبطاقة إنتاجية كاملة، متحدية التأثيرات السلبية للجائحة الصحية، حيث بدأت عملية التجهيز في جميع الطوابق عقب الانتهاء من الواجهات من الطابق الثاني وحتى الخمسين، بالتزامن مع أعمال التشييد والتركيبات للمرافق الأخرى والمناظر الطبيعية، بينما تم الانتهاء من الجسر العلوي الذي يربط بين البرجين الشمالي والجنوبي.

وقال علي سجواني، مدير عام العمليات في «داماك العقارية»: «نتمتع بوضع مالي متين نتيجةً لنموذج الأعمال القوي الذي نتبعه والميزانية العمومية لدينا».

وتبحث «داماك» فرصاً للتعاون بشأن مشاريع مشتركة، ضمن التزام داماك في تطوير مشاريع عالية الجودة في مواقع حيوية في كافة أنحاء العالم، وذلك لقياس مخاطر الاستثمار برأس المال، لكنها تضع بعين الاعتبار حاجة السوق العقاري، ومدى القابلية للتوسع فيه قبل الاستثمار. كما يبحث فريق العمل لداماك المنتشر في مدن مختلفة حول العالم عن فرص مواتية، حيث تكمن استراتيجية داماك في استهداف الأسواق الدولية التي تقودها توجهات العملاء، بما لديها من حقوق ملكية حالية للعلامة التجارية مع العملاء المهتمين بهذه الأسواق.