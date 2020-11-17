شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الافتراضي ومشاركة السكن يعززان جاذبية دبي أمام المهنيين الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاينيت عبد

في الوقت الذي تتصدر فيه دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص قائمة الوجهات العالمية لاستقطاب المهنيين الشباب الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية، وذلك لما تشتهر به دبي من ثراء الامتيازات التي تمنحها، وحيوية بيئة العيش والعمل المواكبة لتطلعات المواهب الشابة، أضفى برنامج الإقامة الافتراضية الجديد الذي طرحته المدينة مؤخراً المزيد من الجاذبية عليها أمام الراغبين في العيش بدولة الإمارات حتى وإن كانوا يعملون في شركات خارجها.

وأثمرت الجهود العالمية لمواجهة جائحة كورونا إلى تزايد شعبية مفهوم العمل عن بُعد، وفي كل يوم تتبنى المزيد من الشركات والموظفين ذلك المفهوم، ومثالنا على ذلك شركات مثل الفابيت وفيسبوك، وغيرها، والتي سمحت لموظفيها بالعمل من المنزل حتى عام 2021، فيما ابتكرت شركات مثل تويتر وكريم نسق دائم للعمل من المنزل، فيما سمحت شركات مثل سيمنز لمواردها البشرية المكونة من 140 ألف موظف بالعمل عن بُعد ليومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع. ويؤكد تقرير حديث أن الشركات التي تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل نصف الوقت تحقق وفراً في التكاليف يصل إلى 40,425 درهماً عن كل موظف. كما أننا نشهد تحولاً متزايداً من جانب الشركات في العالم من المكاتب الحقيقية إلى أسلوب العمل المرن من المنازل.

في ذات السياق، تتزايد أعداد المهنيين المستقلين، ويسهم هذا النوع من المهنيين بما نسبته 6.3% في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومن بين هؤلاء المهنيين اختار 81% منهم العمل كمستقلين في عام 2019، مقابل 66% في عام 2012، ويصف 4.1 مليون شخص من هؤلاء المهنيين أنفسهم بأنهم رحالة رقميون، تصل نسبة المهنيين المستقلين منهم إلى 10%.

ولا تتوقف دولة الإمارات التي تحظى بأعداد كبيرة من الوافدين عن تطوير تشريعاتها وقوانينها لتظل في صدارة الوجهات الجاذبة للمواهب من كافة أنحاء العالم. ويمنح برنامج التأشيرات الجديد الفرصة للأفراد للإقامة في دبي، مع مواصلة عملهم لصالح الشركات الكائنة في الخارج، وتبلغ تكلفة التأشيرة 287 دولاراً للشخص مع تكاليف إضافية هامشية للإجراءات، وتأمين صحي صالح للاستخدام بدولة الإمارات. ويستهدف هذا البرنامج توفير حلول فعالة وبتكلفة معقولة لأولئك الراغبين في الانتقال للعيش بدولة الإمارات. وتوفر التأشيرة الجديدة الصالحة لمدة عام ويمكن تجديدها عند انقضاء مدتها بديلاً مناسباً للذين يفضلون التنقل بدلاً من البقاء في مدينة واحدة لفترات طويلة، ومن الطريف أن أولى الفئات التي خطرت ببالي فور سماعي عن برنامج التأشيرات الجديد هي فئة جيل الألفية.

ولكن؛ لماذا جيل الألفية بالتحديد؟ لأنه بالنسبة لهم فإن الحصول على تأشيرة إقامة في دبي لمدة عام، والعمل لصالح أي شركة مهما كان موقعها في العالم مقابل تكلفة معقولة، يُعد مثالياً لهم. من خلال أبحاث «بروبرتي فايندر» نلاحظ وجود نمط محدد لديهم، فهم لا يميلون للبقاء في مكان واحد لأكثر من عامين سواء كان ذلك المكان مقر عملهم أو المدينة التي يعيشون فيها. من ناحية أخرى يتميز برنامج التأشيرة الجديد بسهولة تطبيقه على أرض الواقع، ولا يحتاج سوى لوجود جواز سفر صالح لستة أشهر أو أكثر، وتأمين صحي في دولة الإمارات، وإثبات وظيفي براتب لا يقل عن 5000 دولار شهرياً.

ويتكامل برنامج التأشيرات الجديد بشكل مثالي مع مفهوم مجمعات السكن المشترك في دبي والمزمع إطلاقه من خلال عدد من المشاريع العام المقبل.

ويعني مفهوم السكن المشترك وجود مساحات صغيرة تتراوح بين 300 – 400 قدم مربعة في شكل استوديو أو شقق أو مساحات نوم ملحقة أو غير ملحقة بمطابخ مدمجة. ويركز مفهوم السكن المشترك على المساحات الخارجية التي يتشارك فيها السكان – مثل غرف المعيشة المشتركة، وقاعات المشاهدة المشتركة، وصالات اللياقة البدنية المشتركة، والمكتبات والمقاهي المشتركة.

ومن نتائج أبحاث أبناء جيل الألفية أنهم يميلون لأن تكون لديهم مساحات العيش الخاصة بهم، لكنهم يرغبون في ذات الوقت بالتواجد وسط مجتمع كبير، لذلك يحقق مفهوم العيش المشترك شعبية كبيرة في أنحاء متعددة حول العالم.

ومن المنتظر أن تكون أسعار التأجير عاملاً رئيسياً في تحديد معدلات الإقبال على هذه المجمعات – وينبغي على أسعار التأجير في مجمعات السكن المشترك أن تكون أقل من مثيلاتها في الشقق التقليدية، وذلك أحد أهم أسباب انتشارها وتوسعها في الدول التي ظهرت فيها، كما سينبغي على هذه المجمعات أن تتيح تقسيط قيمة التأجير على 12 شيكاً بنكياً لتكون فعالة، خصوصاً إذا كانت الفئة التي تسعى لاستقطابها من الشباب وجيل الألفية الذين سيستفيدون من برنامج التأشيرات الجديد، ومن شأن هذه التطورات أن تتيح لهم فرصة الاشتراك والخروج من مناطق السكن المشترك بيسر وسهولة.

وفي هذا السياق، فإن عقد تأجير السكن لسنة كاملة لن يكون مجدياً إذ سيتعارض ذلك مع الهدف من ظهور ذلك الطرح، لأن هؤلاء القاطنين الجدد لا يسعون للبقاء لفترات طويلة، ويرغبون في أن يكونوا قادرين على الحركة سواء لقضاء شهر الصيف في وجهة أخرى أو العودة لبلدانهم، ومن ثم الرجوع إلى دبي خلال الشهور التي يكون الطقس فيها جميلاً.

ولطالما استقبلت دولة الإمارات ورحبت بالمهنيين من أنحاء العالم كافة، سواء لقضاء عطلات قصيرة أو البقاء لفترات طويلة، وتعتز دولة الإمارات وبما تضمه من جنسيات وثقافات متعددة لكونها الوجهة المفضلة للمهنيين في مختلف قطاعات وميادين العمل. وعبر برنامج الإقامة الجديد الذي أطلقته دبي، تواصل دبي تطوير مقارباتها لمواكبة التوجهات العالمية. ويشجع البرنامج الجديد المهنيين على العمل عن بُعد من موقعهم في الإمارة وأن يكونوا معفيين من أي ضرائب دخل، معتمدة في ذلك على بنيتها الرقمية المتطورة، والقدرات الاتصالية التي تحظى بها، ونمط العيش الراقي الذي توفره، وما لا يحصى من فرص الأعمال.

من جانبه يوفر مفهوم السكن المشترك حلاً للزوار الواصلين إلى دبي بتأشيرات العمل الافتراضية، دون أن يكون عليهم التقيد بالتزام عقاري طويل الأمد. وكلا المفهومين جديدان في المنطقة، ودبي هي المدينة الأولى التي تقوم بإطلاق هذين المفهومين، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة المدينة الرائدة في الابتكار والساعية إلى توفير بيئة عمل وعيش ثرية للمواهب لأصحاب المواهب من الشباب.