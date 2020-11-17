شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة السعودى يخفض انكشافه على أسهم أمريكية بالربع/3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر إشعار تنظيمي أن صندوق الثروة السيادي السعودي قلص انكشافه على الأسهم في أمريكا الشمالية بواقع ثلاثة مليارات دولار في الربع الثالث وتخلص من بعض حيازاته في صناديق المؤشرات والأسهم ومن بينها بركشاير هاثاواي.

واظهر إشعار في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أن صندوق الاستثمارات العامة يحوز ما قيمته 7.05 مليار دولار من الأسهم الأمريكية حتى 30 سبتمبر، مقارنة مع حوالي 10.12 مليار في الربع الثاني.

وخفض الصندوق حيازته في صناديق المؤشرات إلى 1.96 مليار دولار في نهاية سبتمبر من حوالي 4.7 مليار في الربع الثاني.

وفي الشهور الأخيرة، اشترى الصندوق حصص أقلية في شركات في أنحاء العالم مستغلا الضعف في السوق بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي الربع الماضي، حول الصندوق جزءا من هذه الاستثمارات لصناديق المؤشرات في قطاعات العقارات والمواد والمرافق.

وأظهر أحدث إشعار أن الصندوق باع بعض الأسهم من بينها بركشاير هاثاواي للتأمين وكنديان ناتشورال ريسورسيز وسيسكو سيستمز في الربع الثالث واشترى 13 مليون سهم في نوفاجولد ريسورسيز.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع إن الصندوق سيضخ 150 مليار ريال (39.99 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد في عامي 2021 و2022 وإنه أصبح محركا رئيسيا للنمو.