شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو من المزرعة بـ20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17-11-2020 استقرارا، حيث سجل سعر الكيلو فى المزرعة 20-21 جنيها، يأتى ذلك وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الكيلو في المزرعة 20 - 21 جنيها من المزرعة، وسعر للمستهلك يتراوح بين23-26 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 35 جنيها ، وأن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية كثفت من طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك للاستفادة بعروض تخفيضات أسعار الدواجن وذلك في حال شراء أكثر من دجاجة مجمدة حيث يتم طرح الكيلو بسعر 37 جنيها، وتضمنت العروض طرح عدد 2 دجاجة مجمدة بسعر 75 جنيها زنة الواحدة 1100 جرام بدلا 81 جنيه و40 قرشا ، وأيضا طرح عدد 3 دواجن بسعر 110 جنيه بدلا 122 جنيه و10 قروش، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين وتوفير منتجات البروتين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.