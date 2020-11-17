شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع جنيهين فى مصر .. وعيار 21 يسجل 820 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء بقيمة جنيهين فقط، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب من 1891 إلى 1888 دولار حتى صياغة هذا التقرير.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 702 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 820 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 937.25 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 6560 جنيها.

أوقية الذهب 1881 دولار

ويُعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، ومن فوائد استثمار المال في الذهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره سيواصل الزيادة على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى.

وفى وقت سابق كشفت شعبة المعادن الثمينة، أن الذهب المدموغ فى مصر تراجع خلال عام 2020 بنسبة 30 % بسبب فيروس كورونا، وتراجع نسب المبيعات بصورة ملحوظة منذ بداية العام، و أن كافة المشغولات الذهبية المتداولة فى مصر مدموغة وغير مسموح بتداول أى جرام ذهب دون دمغة.

وأضافت أن دمغ الذهب يعتبر حماية للمستهلك النهائى ومن يشترى ذهب غير مدموغ يتعرض لمخاطر النصب، والعيار الأكثر مبيعا هو 21، وذلك نظرا لتعدد تشكيلاته، منتشر فى كافة محافظات الجمهورية، و99 % من الذهب المتداول من عيار 21.

وأكدت أن عددا كبيرا من المصريين توجه لشراء الذهب عقب خفض سعر الفائدة مؤخرا، ولكن الشراء الآن هو لشراء السبائك والتى شهدت ارتفاعا فى مبيعاتها أكثر من 50 % قياسا على العام الماضى، وشركات كثيرة خصصت خطوط إنتاج كاملة لإنتاج السبائك.