شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات الكويت ترفع حصتها في الأولى للتأمين التكافلي إلى 5.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عقارات الكويت عن قيامها بزيادة حصتها في الشركة الأولى للتأمين التكافلي إلى 5.27%، بما يُعاجل 5.616 مليون سهم.

وأشارت الشركة، في بيان لبورصة الكويت المالية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد تأثير على النتائج المالية للشركة في الوقت الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 1.02 مليون دينار بالربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 1.35 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019، بتراجع نسبته 24.3%.

وتراجعت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 55.4%، إلى 3.02 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 6.77 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.