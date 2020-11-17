شكرا لقرائتكم خبر عن بنك برقان يُجري مناقشات لبيع حصته في مصرف بغداد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك برقان، عن قيامة بإجراء مناقشات مع المشترين المحتملين لبيع حصته من أسهم بنك بغداد بنسبة 51.8%.

وأفاد البنك، في بيان لبورصة الكويت المالية، اليوم الثلاثاء، بأنه- وحتى تاريخه- لم يتم التوصل إلى أية اتفاقات بهذا الخصوص.

وأشار البيان، إلى أنه لا يوجد أي تأثير في هذه المرحلة على النتائج المالية للبنك.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق أرباحاً بقيمة 9.829 مليون دينار بالربع الثالث 2020، مقارنةً بأرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 22.688 مليون دينار، بتراجع نسبته 56.7%.

وتراجعت أرباح البنك في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 51.7% على أساس سنوي، إلى 32.575 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 67.454 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.