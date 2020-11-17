شكرا لقرائتكم خبر عن الخُضري تُعين سعيد القحطاني نائباً لرئيس مجلس إدارتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، اليوم الثلاثاء، عن تعيين عضو مجلس إدارتها المهندس سعيد بن جابر القحطاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن التعيين تم إعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة في إجتماعه المنعقد يوم أمس الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2020 وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن المهندس سعيد بن جابر القحطاني عضواً لمجلس إدارة الشركة منذ 7 ماية 2020، كما وأنه قد شغل عدة مناصب في شركة سابك وأرامكو والقطاع الخاص كما شغل عضويات في مجالس الإدارة واللجان المنبثقة منها.

وأعلنت الشركة، في بيان مُنفصل، عن قبول مجلس إدارتها استقالة عضو لجنة المراجعة رياض بن سليمان الخراشي ( عضو مجلس الادارة - مستقل)، وتعيين علي بن محمد العبيد ( عضو مجلس الادارة - مستقل ) عضواً للجنة المراجعة وذلك إعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 20020 حتى نهاية دورة المجلس الحالية.

يُذكر أن الشركة لم تتمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، في الوقت المحدد، نتيجة عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية لعدة فترات سابقة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، عن عرض المسودة النهائية لخطة إعادة هيكلة الشركة، عبر وسائل التقنية الحديثة، متضمنه عدة نقاط، شملت: التحديات وأسباب الخسائر، وخطة إعادة التنظيم المالي للشركة والجدول الزمني، والخطة المقترحة للتحول واستراتيجية الشركة.

وأفادت الشركة، بأن العرض اشتمل على الخطة الاستراتيجية التشغيلية للشركة، علماً بأن عرض المسودة قد تم بحضور بعض مساهمي الشركة، وممثل المستشار القانوني وممثل المستشار المالي.