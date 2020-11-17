شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة الواحة تُجدد تسهيلات ائتمانية بقيمة 92.9 مليون ريال مع العربى الوطنى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية- المتوافقة مع الضوابط الشرعية- بقيمة 92.993 مليون ريال، مع البنك العربى الوطنى.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن فترة التمويل تمتد من 16 نوفمبرالجاري إلى 28 فبراير 2021، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالى قيمة التسهيلات.

وتستهدف الشركة من التمويل فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام وشراء الالات والمعدات، علماً بأنه لا توجد اطراف ذات علاقة.

ويُذكر أنه قد تم تجديد حد فتح الاعتمادات والتسهيلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة 70 مليون ريال، علماً بأنه تم تجديد وتخفيض حد تسهيلات شراء الالات والمعدات من 54.449 مليون ريال إلى 22.993 مليون ريال نتيجة السدادات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض المبيعات بنسبة 31% بسبب انخفاض حجم الطلب متأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حيث بلغ الانخفاض نسبة 14%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 34.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.