شكرا لقرائتكم خبر عن سايكو تُوقع اتفاقية لتقديم تغطية تأمينية مع شركة عبداللطيف جميل للتمويل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، عن توقيع اتفاقية مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل كإحدى شركات التأمين التي ستوفر تغطية تأمينية للمركبات التي تقوم شركة التمويل بتمويلها من خلال برنامج التمويل التأجيري للأفراد، وفقاً لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد.

وأفادت سايكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن التغطية بدأت اعتباراً من أمس الإثنين الموافق 16 نوفمبر، ولمدة عام ميلادي واحد.

واشارت الشركة إلى أن تتجاوز الأقساط السنوية لهذا العقد 5% من إيرادات الشركة، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

وتتوقع سايكو أن يظهر الأثر المالي لهذا العقد على الأداء المالي للشركة لعام 2021، علماً بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المستلمة من قبل شركة التمويل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 12.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2020، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى الزيادة في صافي أرباح إستثمارات أموال المساهمين بنسبة 425%. وذلك بسبب تسجيل أرباح زيادة القيمة على بعض الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة خلال الربع الثالث.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 39.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.