شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: البورصة الكويتية شهدت 4 عمليات انسحاب وزيادة بأنشطة الإدراج خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت رئيس قطاع الأسواق في شركة بورصة الكويت نورة العبدالكريم أن البورصة شهدت 4 عمليات انسحاب للشركات المدرجة، اثنتان من عمليات الانسحاب كانت طوعية بسبب ضعف السيولة وشح الأسهم الحرة القابلة للتداول.

وأوضحت في كلمتها بمؤتمر المحللين حول النتائج المالية للربع الثالث من العام 2020، أن إحدى عمليات انسحاب هذه بسبب الاندماج، مبينا أن آخر عملية انسحاب كانت بطلب من هيئة أسواق المال، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأشار إلى أنه على صعيد الإدرجات قد شهدت البورصة زيادة في أنشطة الادراج من خلال ادراج شركتين وهما شركة شمال الزور وبورصة الكويت، وادراج اول صندوق استثمار عقاري مدر للدخل تم انشاؤه بواسطة بيتك كابيتال.

ومن المقرر أن يتم طرح 50% من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية في اكتتاب عام للمواطنين أواخر عام 2021.

وبدأت الشركة فعليا التنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت وسط توقعات بالانتهاء من مرحلة الاستيفاء خلال العام المقبل.

وعلى صعيد الطروحات والخطط لهذا الشأن، كانت هيئة أسواق المال رفعت في مطلع أكتوبر الماضي إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

وشروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية تتطلب حدًا أدنى من قاعدة المساهمين، ويجب العمل على استيفائه لضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الإدراج، لاسيما أن كيانات هذه الشركات قوية، وستساهم في الارتقاء بسوق الأوراق المالية.

وكان سهم "شمال الزور" قد تم التداول عليه في السوق الأول ببورصة الكويت المالية، يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، تحت رمز التداول "شمال الزور" على أنظمة عرض الأسعار والتداول في السوق.

وأشارت "البورصة" في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إلى أنه بحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة فيها، تم تصنيف "شمال الزور" في "قطاع المنافع".

واعتمدت الجهات الرقابية مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في بورصة الكويت، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.