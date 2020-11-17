شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تستبعد تغيير هيكل رسوم الشركات المدرجة حالياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت رئيس قطاع الأسواق في شركة بورصة الكويت نورة العبدالكريم أن تقديرات التدفقات الأجنبية عقب ترقية بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) تتراوح بين 2.5 و3.5 مليارات دولار.

ولفتت إلى أن هذه التدفقات على الجانب السلبي للتدفقات الواردة فضلا عن التدفقات النشطة للصناديق، مشيرة الى انه يصعب تقدير التدفقات المتوقعة إلا بعد تاريخ الدخول للمؤشرات وهو ما سينعكس بوضوح على نتائج الربع الرابع للعام 2020، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

واستبعدت أي تغييرات في هيكل الرسوم حاليا بالبورصة، خاصة أن بورصة الكويت تولت عملية تشغيل السوق حديثا، حيث ورثنا في الأساس هيكل تسعير قديم سعينا جاهدين الى تحديثه، وتم اجراء التحديث الأول في 2018 مع هيكل رسوم الاشتراك في متوسط القيمة اليومية المتداولة (ADTV) والذي تم تغييره لاحقا إلى هيكل قائم على القيمة السوقية في عام 2020، بناء على استشارة الجهات ذات الصلة في السوق.

وأشارت العبدالكريم الى ان كافة التغييرات التي قامت بها بورصة الكويت خلال الفترة الماضية كانت المحفز الرئيسي لترقية السوق الكويتي على مؤشرات عالمية مختلفة مثل FTSE وستاندرد آند بورز، وأخيرا، كان الإدراج الأكثر شهرة هو MSCI، والذي سيحدث في نهاية هذا الشهر.

ومؤخرا، أصدرت مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة، والتي سيتم تنفيذها بعد إغلاق جلسة يوم 30 نوفمبر الجاري.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

وكشفت المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشرها للشركات الصغيرة.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.