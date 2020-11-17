شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي الكويتية تعتزم المساهمة في توزيع لقاح كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، إنها تجري محادثات مع الشركات المنتجة للقاح كورونا والحكومات، وذلك للمساهمة في توزيع لقاح كورونا عند جهوزيته.

وأوضحت الشركة، إنها تمتلك البنية التحتية في أكثر من 120 دولة ولديها القدرة على توزيع اللقاح، لاسيما في الأسواق الناشئة، بحسب صحيفة القبس.

وقال طارق سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية سابقة، إن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا هو خبر إيجابي بالنسبة للاقتصاد العالمي، وإن كانت عملية نقل وتوصيل اللقاح ستكون مكلفة وتحتاج الكثير من الاستعدادات اللوجستية.

وأعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، يوم الإثنين الماضي، عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 29.4% إلى 15.31 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 21.68 مليون دينار بالربع المماثل من العام الماضي.

وانخفضت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة 50.4% بالغة 31.52 مليون دينار ، مقابل أرباح بقيمة 63.57 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وعزت الشركة تراجع أرباحها خلال الفترة الحالية، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على بعض قطاعات الشركة، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح إلى 37%، مقارنة بـ 41.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي أرباح أجيليتي خلال عام 2019 بنسبة 7% إلى 86.79 مليون دينار، مقابل 81.1 مليون دينار بالعام السابق له.