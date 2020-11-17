شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مؤسسة النقد العربي إلى البنك المركزي السعودي بموجب قانون من مجلس الشورى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته يوم الإثنين، على مشروع نظام البنك المركزي السعودي وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المالية بشأن المشروع ذاته، وتوصيات اللجنة عليه، وفقا لحساب المجلس بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووفقا للمشروع يتغير مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى البنك المركزي السعودي.

يشار إلى أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ناقش ، مع نظيره العراقي مصطفى غالب مخيف، خلال اجتماع عقد مؤخرا، مستجدات افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في المملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع إمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" أحمد الخليفي، قد صرح في وقت سابق إننا ننظر حاليا بطلبات تراخيص بنوك جديدة.

وأكد أنهم منفتحون على منح مزيد من التراخيص وينظرون في بعض منها الآن، طالما أنه ليس هناك أي معوقات لها.

وقال إن القطاع المصرفي السعودي شهد عمليتي اندماج، حيث تفيد هذه الاندماجات الاقتصاد الوطني.