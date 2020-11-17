شكرا لقرائتكم خبر عن "ميزان القابضة" تكشف عن تحقيقها ضعف النمو من قطاعات دفاعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد فارس حمامي، المدير المالي لشركة ميزان القابضة، المدرجة بسوق الكويت المالي، أن جائحة كورونا أثرت على جميع الشركات وكافة القطاعات وهي تمثل فرصا وتحديات للشركات العاملة في القطاعات الدفاعية والاستهلاكية.

وأوضح أن الشركة استحوذت 67% من الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية المصنعة في الكويت.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من النمو في قطاع الرعاية الصحية يعود لهذا الاستحواذ، لكن المحصلة في نمو من 20% إلى ضعف هذه المحصلة يعود إلى أن جل أعمال ميزان في قطاعات دفاعية وغذائية بالإضافة إلى الرعاية الصحية، بحسب قناة العربية.

وأظهرت البيانات المالية لشركة ميزان القابضة ارتفاعاً بأرباحها في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 17.5%، لتصل إلى 2.14 مليون دينار، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 1.83 مليون دينار.

ويعود ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية الناجمة عن نمو حجم الأعمال، وارتفاع هامش الأرباح التشغيلية، وتأثير الرافعة المالية التشغيلية، إضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل الناجمة عن انخفاض حجم المديونية وأسعار الفائدة، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للبورصة الكويتية

وارتفعت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 12.4% بالغا 10.27 مليون دينار (33.67 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 9.14 مليون دينار (29.97 مليون دولار) للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وكانت أرباح "ميزان" قد ارتفعت 24% في النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 9 ملایين دینار، فيما ارتفعت الإيرادات 16% إلى 134.3 مليون دينار.