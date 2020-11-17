شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الرابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو إيطاليا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1855 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1852، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1867، بينما حقق الأدنى له عند 1.1851.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل إيطاليا لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 4.30 مليار يورو مقابل 3.93 مليار يورو في آب/أغسطس الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى تطورات المحادثات الجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالأخص مع قرب الموعد النهائي الأخير.

ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تطرقت بالأمس لكون بروكسل طالبت لندن باتخاذ قرار حيال المباحثات، وأنه تم إحراز تقدم حيال النصوص القانونية للاتفاق الجديد بينهم، إلا أنه لا توجد حلول مقبولة للطرفين حيال ملف مصايد الأسماك وتكافؤ الفرص، ويذكر أنه هناك تقرير صدر مؤخراً من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تطرق إلى ثقة جونسون التامة في أن بلاده ستشهد ازدهاراً حتى في حال فشل مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي، الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.5% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر، وقبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 0.6% في أيلول/سبتمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 72.3% مقابل 71.5% في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 85 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في آب/أغسطس.