شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في أربعة أشهر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ 22 من تموز/يوليو متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لإيجابية نتائج لقاحات كورونا مقابل تفشي الموجة الثانية للفيروس التاجي عالمياً وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.01% لتتداول عند 1,888.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,888.20$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,887.80$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 92.51 مقارنة بالافتتاحية عند 92.47.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.5% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر، وقبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 0.6% في أيلول/سبتمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 72.3% مقابل 71.5% في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 85 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب والذي تنقضي فترة ولايته الرئاسية في 20 من كانون الثاني/يناير 2021، عن كونه الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من هذا الشهر وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر، ونود الإشارة، لكون تويتر وضع إشارة تحذيرية على تلك التغريده تشير لكون المصادر الرسمية للانتخابات الرئاسية لا تتفق مع تغريدة ترامب.

ونوه ترامب لكون القضايا المرفوعة بخصوص انتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، ليست مرفوعة من جانبه بل هي من الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات أثناء عمليات الاقتراع مغرداً على تويتر "سيتم قريباً رفع قضايانا الكبيرة التي تظهر عدم دستورية انتخابات 2020، والغضب من الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة"، موضحاً أن إعادة فرز الأصوات الوهمية الجارية في ولاية جورجيا لا تعني شيئاً لأنهم لا يسمحون لها بالنظر للتوقيعات والتحقق منها.

ونود الإشارة، لكون لجنة مراقبة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة قد أعلنت رفضها لجميع الاتهامات التي ذكرها ترامب مع تأكيدها على أنه لا يوجد أي أصوات انتخابية مفقودة وأنه لم يتم إلغاء أي من الأصوات المتجهة إلى ترامب كما يدعي الأخير، ويأتي ذلك وسط انكار ترامب مؤشرات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدين باكتساح عليه في انتخابات 2020.

وفي المقابل، دعت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن وفقاً للنتائج المعلنة في وسائل الإعلام حتى الآن والتي أظهرت حصول بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية على 290 من أصوات المجمع الانتخابي أي ما يفوق 270 صوت للفوز في الانتخابات، إلى تقديم التبرعات لخوض المعركة القضائية بعد الانتخابات، موضحة أن ترامب وحزبه الجمهوري يحاولون تفكيك النصر الحاسم بدعاوي قضائية لا أساس لها.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي توقيع خمسة عشرة دولة من دول آسيا والمحيط الهادي على رأسهم الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً واليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، على أكبر اتفاقية تجارة حرة إقليمية عالمياً والتي تضم قرابة ثلث سكان العالم، إلا أن الاتفاق لم يشمل الولايات المتحدة.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أعلن شركة موديرنا التي يقع مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية عن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحها والتي بلغت 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا، ويأتي ذلك عقب الكشف مطلع الأسبوع الماضي عن النتائج الإيجابية للغاية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المشترك لشركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي بلغت 90%.

ومن المحتمل أن تتقدم شركتي فايزر وبيونتك بحلول نهاية الأسبوع الجاري للحصول على إذن استخدام لقاحهم المشترك لكورونا في حالات الطوارئ، ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعربت في بيان لها مطلع الأسبوع الماضي لكون التوصل للقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام، مع الإفادة آنذاك بأن لقاح كورونا المشترك لفايزر وبيونتك يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 54.30 مليون ولقي 1,316,994 شخص مصرعهم في 220 دولة.